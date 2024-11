Gaeta.it - Investito un uomo mentre attende l’autobus a Canino: grave incidente a Viterbo

Facebook WhatsAppTwitter Questa mattina, unstradale ha sconvolto la tranquillità di, comune situato nella provincia di. Unè statosi trovava in attesa di un autobus in una fermata lungo la strada Castrense. L’episodio ha portato all’intervento tempestivo dei servizi di emergenza, dando vita a una scena di attesa e preoccupazione da parte dei presenti.L’avvenuto nella mattinataIl sinistro stradale è avvenuto in una mattinata che avrebbe dovuto essere come le altre per i residenti. Secondo le prime informazioni raccolte, l’era fermo alla sua postazione quando un veicolo lo ha colpito. La dinamica esatta dell’è ancora da chiarire, ma il forte impatto ha lasciato testimoni visibilmente scossi.L’area dell’è stata subito isolata per consentire le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza.