InflazioneIstat | a ottobre sale a +09%

11.33 Al'indice nazionale dei prezzi al consumo (Nic) al lordo dei tabacchi è stabile su base mensile, mentredello 0,9% su base annua (da +0,7% di settembre). Così l'Istat. Accelerazione dovuta principalmente alla dinamica dei prezzi degli alimentari non lavorati: da +0,3% a +3,4%. Inflazione acquisita a +1% per l'indice generale e a +2% per la componente di fondo. Su base annua aumentano a +2% dal +1% i prezzi dei beni del carrello della spesa. I prodotti ad alta frequenza di acquisto aumentano a +1% dal +0,5%.