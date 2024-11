Ilnapolista.it - In Francia-Israele “tutto è stato triste dall’inizio alla fine, soprattutto la Francia senza ritmo né qualità”

Leggi su Ilnapolista.it

è stata un partita noiosa, desolante,, in uno stadio vuoto. Tutti questi complimenti li scrive l’Equipe che, nel commentare la partita di ieri sera di Nations League, mentre l’Italia vinceva 1-0 in Belgio, affossa la nazionale francese.“Quando saremo molto vecchi, un po’ più tardi di alcuni ma molto prima di altri, e ci verrà chiesto di nominare la serata più ammuffita mai trascorsa allo Stade de France, è probabile che questa partita(0-0) sarà in vettaclassifica.e scoraggiante, questo clima pesante, questo stadio svuotato dpaura, e il gioco debole della squadra francese,né“.Leggi anche:, a mezz’ora dal fischio di inizio lo Stade de France è vuoto – VIDEOUnanoiosa, giocatori incapaci di alzare ile spreconi“dubbio sulla percezione negativa delle prestazione ha pesato l’ambientazione particolare (stadio vuoto, ndr).