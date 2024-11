Il ritorno di Mike Tyson a 58 anni contro Jake Paul il 57esimo match | molti lo criticano tutti lo guarderanno

Leggi su Sportface.it

Quel che ancora non si è capito è chi dei due va tutelato: il 58ennesul ring diciannovedopo l’ultima volta? O il 27enne, pugile alle prime armi, chiamato a sfidare il campione del mondo dei pesi massimi più pericoloso della storia della boxe? Nel dubbio la Texas Department of Licensing and Regulation, per ildi stanotte sul ring dell’AT&T Stadium di Arlington, ha previsto regole severe: otto round da due minuti, guantoni da 14 once, più imbottiti quindi di quelli classici da 10. Ilsarà professionistico ed è ufficialmente autorizzato, ma è tutto studiato per evitare che il finale sia da film dell’orrore. Allo stesso tempo però non sarà un’esibizione: teoricamente lo spettacolo dovrebbe essere diverso da quello del 2020 quandoe Roy Jones jr diedero vita ad una timida sessione di sparring sul ring.