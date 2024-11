Lanazione.it - Il “Quartetto Tchalik“ in concerto per gli Amici alla Basilica di S. Pietro

Nuovoper la stagione deglidella Musica e della Fondazione Cucinelli, con il(nella foto), protagonista domani alle 17.30di Sanin Borgo XX Giugno. Formato da quattro fratelli e sorelle e cioè Gabriel e Louise ai violini, Sarahviola e Marc al violoncello, ilsi è distinto al Concorso Mozart di Salisburgo nel 2018 e da lì ha intrapreso un’importante carriera internazionale. Nell’appuntamento di domani, promosso in collaborazione con le Dimore del, i musicisti proporranno in apertura iln. 3 (“Suite”) composto nel 1928 dall’ucraino Boris Lyatoshynsky, figura poco conosciuta in Occidente ma di grande rilievo in patria, soprattutto tra le due Guerre Mondiali, a ben rappresentare l’attenzione che idedicano a pagine contemporanee e lavori di rara esecuzione.