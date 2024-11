Metropolitanmagazine.it - Il governatore della regione di Valencia fa mea culpa, ma non vuole dimettersi

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Sono passate due settimane dalla tragica Dana che ha colpito ladi. La violenta alluvione ha causato oltre duecento vittime, diversi dispersi e danni incalcolabili a strutture e attività, lasciando dietro di sé morte e disperazione. Com’è comprensibile, in molti, data la malagestione dei soccorsi da parte degli organi di competenza, stanno invocando da giorni le dimissioni delCarlos Mazón. L’ira dei cittadini per la tardiva risposta alle richieste di aiuto ha travolto l’uomo, membro del Partito popolare conservatore spagnolo (PP). La rabbia dell’opinione pubblica è cresciuta quando è emerso che Mazón sarebbe arrivato al centro di coordinamento delle emergenze solo dopo le 19:00 del giorno dell’inondazione; in precedenza, si trovava a pranzo con un giornalista.