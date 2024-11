Bergamonews.it - Il Gambero Rosso premia e assegna “Tre Torte” al Caffè Cavour 1880 e alla pasticceria Cortinovis

Per ildi Bergamo e ladi Ranica arriva un riconoscimento tanto importante quando “dolcissimo”. Le due insegne orobiche sono state infatti insignite del massimo riconoscimento delle “Tre” dagli esperti della guida Pasticceri & Pasticcerie di. Nella nuova edizione del volume, che ha censito 660 locali (di cui 61 novità al loro debutto) in tutta Italia, viene fotografato un settore in pieno fermento: il dolce, protagonista sulle tavole delle feste e delle occasioni, oppure piccola coccola, si conferma compagno immancabile dei momenti speciali.A stravincere come qualità è proprio la Lombardia, ancora protagonista dell’eccellenza dolciaria italiana: con 89 insegne presenti nella Guida, tra cui 6 novità, la regione è ancora una volta un punto di riferimento per l’arte pasticcera con ben 10 pasticcerie che hanno ottenuto il massimo riconoscimento delle Tre, distribuite tra le province di Milano, Brescia e, appunto, Bergamo.