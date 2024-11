Oasport.it - Iga Swiatek trascina la Polonia ai quarti di finale di BJK Cup 2024: Spagna eliminata a Malaga

Leggi su Oasport.it

Dopo il rinvio per il meteo infausto a, è andato in scena il playoff traper stabilire la squadra che sarebbe andata a occupare la casella dell’avversaria della Repubblica Ceca neididella BJK Cup, massima competizione tennista a squadre femminile. Ebbene, sul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena, le padrone di casa si sono dovute arrendere a Igae compagne.La n.2 del mondo ha regalato il punto decisivo della sfida, contro la n.1 iberica Paula Badosa (n.12 del ranking). Ci ha provato quest’ultima a gettare il cuore oltre l’ostacolo, portando Iga al terzo set, ma alla fine la maggior consistenza mentale della polacca è venuta fuori e si è espressa con il punteggio di 6-3 6-7 (5) 6-1. Una sfida che si era già messa bene per la, considerando l’andamento del primo singolare.