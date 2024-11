Idrogeno l’Italia gioca un ruolo centrale nel SouthH2Corridor

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Valentina Barretta della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito ASviS il 31 ottobre 2024può avere unper il trasporto e lo smistamento dell’. A dirlo è il Titolare dell’Ambiente con riferimento al, un’iniziativa strategica finalizzata a sviluppare una rete di produzione, trasporto e utilizzo dell’verde in Europa, con particolare attenzione al sud del continente. Più nel dettaglio, il progetto mira a integrare fonti rinnovabili, come il solare e l’eolico, nella produzione di, contribuendo così alla transizione energetica e alla decarbonizzazione.Strategia nazionale dell’a fine novembreDurante l’evento organizzato da Confindustria, dal titolo “Le imprese italiane e la sfida del South H2 Corridor“, il ministro ha discusso in particolare della strategia nazionale dell’, che sarà presentata a fine novembre, subito dopo la Cop 29.