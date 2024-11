Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Monkey Man, Venerdi 15 Novembre 2024

15sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Questa sera su SkyUno HD alle 21:15 (canale 301) va in ondaMan, il debutto alla regia di Dev Patel, che è anche protagonista nel ruolo di Kid. Il film racconta la storia di un lottatore clandestino in cerca di vendetta contro i responsabili della morte di sua madre, ambientato in un’India moderna pervasa da corruzione e degrado. Patel offre una narrazione avvincente, carica di azione e riflessione sociale. Su SkyDue HD, alle 21:15, viene trasmesso Cast Away, il dramma di sopravvivenza diretto da Robert Zemeckis, con Tom Hanks, vincitore del Golden Globe per la sua interpretazione. La pellicola segue la storia di un manager naufragato su un'isola deserta dopo un incidente aereo, che deve lottare contro la solitudine e la natura per sopravvivere, esplorando temi di resilienza e adattamento.