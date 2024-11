Secoloditalia.it - Guerriglia a Torino, 20 poliziotti in ospedale. Meloni: “Ora basta proteggere e giustificare” (video)

Ancora una giornata di violenza, scontri con la polizia, atti vandalici, fantocci di ministri dati alle fiamme, vernice rosso sangue sulla premier. A meno da una settimana dalladegli antagonisti a Bologna si ripete il triste copione, con un bilancio di una ventina di agenti in. A scendere in piazza dietro la sigla pro Pal, daa Bari, questa volta sono gli studenti della rete di estrema sinistra sotto la regia dei centri sociali. Nel mirino il governo“amico dei sionisti”, il ministro dell’Istruzione Valditara, nemico numero uno, e il presunto pericolo fascista che si a Palazzo Chigi., 20inIl bilancio più grave è nella rossadove a causa di un petardo esploso dal corteo all’altezza di piazza Castello circa 20sono finiti in