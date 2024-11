Isaechia.it - Grande Fratello, Yulia cerca di mettere zizzania tra Helena e Mariavittoria con una battutina al veleno (e c’entra Javier)

Leggi su Isaechia.it

In queste orePrestes eMartinez sembrano essere sempre più vicini che mai.Il loro avvicinamento però sta suscitando non poche perplessità all’interno della Casa perché in molti pensavano che potesse esserci un interesse tra l’argentino eMinghetti. E proprio ieri sera, durante una serata piacevole,Bruschi hato ditrae la romana con unaal, tirando in questo caso in ballo anche. Avvicinandosi alla brasiliana infattiha detto:è gelosa di te.Del tutto perplessaha replicato:Dici?“maria vittoria è gelosa di te”resuscita solo per dire cattiverie e insinuare dubbi #pic.twitter.com/dZ6d6HX8AH— annarè; ? ?? (@annare) November 14, 2024Poco dopo la stessa brasiliana ha raggiunto la Minghetti in piscina e le ha detto:Io sono qui perché mi mancavi.