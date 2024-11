Iodonna.it - Giornata mondiale BPCO, nuove scoperte: un mix di Arginina e Vitamina C migliora il respiro

Ilè vita, non è uno slogan. E chi soffre di broncopneumopatia cronica ostruttiva () ne sa qualcosa. Ma finalmente abbiamo una buona, anzi ottima notizia scientifica per tutti quelli che convivono con i sintomi dell’ostruzione repiratoria. Asma, bambini e adulti: quanto conta fare sport per respirare meglio X: il nuovo studio italianoIn occasione del Congresso Nazionale di Pneumologia che si aprirà a Milano da domani fino al 18 novembre e che precede la XXIIdelladel 20 novembre, verranno presentati i risultati di uno straordinario studio multicentrico italiano, coordinato dalla UOC di Pneumologia dell’Ospedale Luigi Sacco di Milano.