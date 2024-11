Romadailynews.it - Furto al Terminal di Fiumicino: arrestato 50enne cileno

Leggi su Romadailynews.it

Carabinieri bloccano l’uomo in fuga e recuperano il bagaglio sottratto a un turistaI Carabinieri della Compagnia Aeroporti Romahanno tratto in arresto un cittadinodi 50 anni, accusato di rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale. Ilsi è verificato al3 dell’aeroporto Leonardo Da Vinci, dove l’uomo, approfittando di un attimo di distrazione di un turista intento al check-in, ha sottratto una borsa per poi tentare la fuga.L’azione dell’indagato è stata però notata dai Carabinieri, presenti sul posto per le consuete operazioni di sorveglianza. Gli agenti si sono lanciati all’inseguimento dell’uomo, riuscendo a bloccarlo all’esterno delnonostante l’opposizione. La refurtiva è stata immediatamente recuperata e riconsegnata alla vittima, che ha potuto proseguire con i preparativi per il viaggio.