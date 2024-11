Lanazione.it - Evasione per un milione. Aretino arrestato

C’è anche unnella maxi inchiesta della guardia di finanza: secondo gli investigatori ci sarebbe un giro di affari di oltre un miliardo che ha portato a 43 arresti su tutto il territorio, da Nord a Sud. Anche la nostra provincia non è rimasta indenne. Nell’operazione blitz, denominata Moby Dick, che è stata portata avanti dalla polizia di stato insieme alla guardia di finanza è finito nel mirino del gip dlela Procura di Palermo anche un, oggi ai domiciliari. Il 59enne è accusato di aver svolto un ruolo di intermediario finanziario nell’ambito di quella vastissima frode che è stata scoperchiata nell’inchiesta. In totale l’operazione ha portato all’arresto di 43 persone, di cui 34 sono finite in carcere, mentre altre 9 sono finite ai domiciliari. Il sequestro dei beni ha riguardato più di mezzo miliardo, 520 milioni per la precisione.