Gaeta.it - Eccellenza nella pasticceria italiana: Dalmasso su tutte le liste delle migliori pasticcerie

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’arte dellain Italia continua a brillare grazie alla Guida Pasticceri &2025 del Gambero Rosso, che ha appena rivelato la listad’. In questo articolo, scopriremo chi occupa le prime posizioni e quali riconoscimenti sono stati assegnati ai talentuosi maestri dolcieri del nostro paese. La tradizione pasticcierasi arricchisce di nuove proposte e i maestri pasticceri dimostrano costantemente la loro creatività e passione.Ipasticeri d’italia nel 2025Il grande riconoscimento di Tre Torte per il 2025 è stato conquistato da, situata ad Avigliana, in provincia di Torino. Questa, guidata da Alessando, si distingue per il suo approccio innovativo nel mescolare tradizione e modernità.