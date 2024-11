Gaeta.it - Doppio Malto trionfa al premio ‘Insegna dell’Anno’ nella ristorazione servita

Facebook WhatsAppTwitter Il birrificio artigianaleha raggiunto un significativo traguardo nel settore della, aggiudicandosi il“Insegna dell’Anno”categoria “”. Questo riconoscimento, versione italiana del Retailer of the Year, rappresenta l’apprezzamento dei consumatori per l’esperienza e i servizi offerti dai locali del brand, che spaziano tra Italia e Francia. Il punteggio massimo raggiunto in vari criteri di valutazione dimostra l’efficacia della loro proposta commerciale e il loro approccio al mercato.L’importanza del riconoscimentoIl“Insegna dell’Anno” è un’importante iniziativa che permette ai clienti di esprimere le proprie preferenze e valutare le insegne in base a diversi fattori, come la qualità del servizio, l’atmosfera e la facilità d’acquisto.