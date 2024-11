Anteprima24.it - Doppio ko casalingo per il G.S. Meomartini: domenica i ragazzi di coach Tipaldi a Maddaloni

Tempo di lettura: 2 minutiIl G.S.è uscito sconfitto dalle due partite casalinghe giocate il 9 ed il 12 novembre, entrambe a porte chiuse. I due incontri, però, hanno avuto un andamento molto diverso.Sabato 9, contro Secondigliano, gli atleti del presidente Stefano Capitanio si sono scontrati a viso aperto con gli avversari per tutti i 40 minuti. La partita è stata sempre sul filo del pareggio tanto che nessuna delle due compagini ha mai superato i 5 punti di vantaggio. Il primo periodo si è chiuso sul 14-18 in favore degli ospiti; nel secondo quarto erano i beneventani a prevalere 20-17 (34-35 il punteggio all’intervallo lungo). La terza frazione si chiusa in parità 14-14 (48-49 il punteggio) e nell’ultimo periodo, a 8 secondi dalla sirena, laha avuto la possibilità di realizzare una tripla per giocare l’overtime.