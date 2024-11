Iodonna.it - Da quasi 15 anni i Progetti Scuola ABC avvicinano gli studenti di Roma e del Lazio all'Arte, alla Bellezza, alla Cultura con laboratori, proiezioni, uscite in luoghi storici, incontri con gli autori. Appuntamenti dove i protagonisti sono gli studenti. Che dal confronto con gli altri imparano a guardare dentro se stessi e a tirar fuori le emozioni, senza essere giudicati

Un modo diverso per imparare, conoscere, crescere. Da15ABC, promossi dRegionee daCapitale e realizzati da Zetema,i ragazzi ad. Rendendolidi un’esperienza a tutto tondo, che in tutti questiha coinvolto – gratuitamente – decine di migliaia didelle superiori die del. Da poco è partita la nuova edizione, tra i primic’è stata la proiezione di Il tempo che ci vuole, al cinema The Space Moderno di, e in quell’occasione la regista Francesca Comencini ha incontrato gli. ABC andrà avanti per tutto l’anno scolastico, con tante altre proposte che ci racconta la responsabile Giovanna Pugliese. Francesca Comencini e “Il tempo che ci vuole”: una lettera d’amore a mio padre X Che cosaABC e a chi si rivolgono?di qualità gratuiti per le scuole, finanziati dal Fondo sociale europeo.