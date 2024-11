Ilgiorno.it - Da capo della Nord a pentito, Beretta parla ai magistrati: “Luce sugli omicidi Bellocco e Boiocchi e sugli affari delle curve”

Leggi su Ilgiorno.it

MILANO – Andreasi è. L’exCurvadell’Inter ha rotto gli indugi e ha deciso di collaborare con la giustizia e di svelare tutto quello che sa sulle dinamiche criminali che per anni hanno contaminato il secondo anello verde di San Siro. Chestesse per “saltare il fosso” si mormorava da giorni, anche su quegli stessi spalti che lo hanno visto re incontrastato (anche a distanza). Ora, però, arrivano conferme a quelle indiscrezioni: il quarantanovenne è stato trasferito da San Vittore in un altro penitenziario del Centro Italia e ha cambiato legale di fiducia, dopo aver accettato di rivelare i segreti di cui è a conoscenza ai pmDda Sara Ombra e Paolo Storari. Inutile nascondere che il pentimento dipotrebbe aiutare gli investigatori anche a risolvere uno dei pochiancora senza colpevoli degli ultimi anni: quello di Vittorio, assassinato la sera del 29 ottobre 2022 sotto casa in via Fratelli Zanzottera.