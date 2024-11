Formiche.net - Così i tabloid cinesi spingono sul tracciamento del Dna

Leggi su Formiche.net

È su molti giornali, che hanno ripreso il South China Morning Post. Ma è interessante vedere come il Global Times, megafono in lingua inglese della propaganda del Partito comunista cinese, celebra la notizia. “Una donna con il cognome Dong, della provincia di Henan, nella Cina centrale, si è sottoposta a un test genetico dopo che i colleghi avevano scherzato sul fatto che non sembrava una persona del posto e ha scoperto di essere originaria della regione autonoma di Guangxi Zhuang, nella Cina meridionale, e di non essere biologicamente imparentata con i suoi genitori”.C’è la curiosità tipica del, certo. Ma bisogna anche considerare che cosa sia il Global Times. Ovvero un giornale, controllato dal Partito comunista cinese, che diffonde in lingua inglese, cioè all’estero, le posizioni più estreme e nazionaliste di Pechino tale da essere paragonato all’emittente americana Fox News.