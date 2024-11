Thesocialpost.it - Cosa succede a chi viene contagiato dal Norovirus “Kawasaki”: sintomi, la complicanza più grave

Leggi su Thesocialpost.it

, un’emergenza crescente: il ruolo del ceppo, principali responsabili delle epidemie di gastroenterite virale dopo l’introduzione del vaccino anti-Rotavirus, sono virus a RNA a singolo filamento suddivisi in vari genogruppi (GI, GII, GIV). Alcuni genotipi, come il GII.IV, hanno dominato per anni, ma l’attenzione si concentra oggi sul GII.17, noto come “”. Questo ceppo, scoperto in Cina ma responsabile di un’epidemia significativa in Giappone (2014-2015), sta causando un’anomala diffusione nel Regno Unito: i contagi sono oltre il doppio della media stagionale degli ultimi cinque anni, con 2.636 casi rispetto agli attesi 1.097.Leggi anche: Contagi record dinel Regno Unito: circola anche in ItaliaLe fasce di età più colpiteEpidemia record nel Regno UnitoSecondo l’Agenzia per la Sicurezza Sanitaria del Regno Unito (UKHSA), l’incremento delle infezioni si registra in tutte le fasce d’età, con un picco tra gli over 65, soggetti più vulnerabili alle complicazioni.