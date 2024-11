Ilrestodelcarlino.it - Con l’energia di Raphael Gualazzi l’emozione del “Dreams Live“

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo qualche anno di assenza torna ad esibirsi “a casa“,. Domenica (con inizio alle ore 18) al Teatro Rossini, il cantante e pianista urbinate, ormai cittadino del mondo con residenze a Lucca e Milano, terrà il concerto inaugurale della 65ª Stagione concertistica disegnata dall’Ente Concerti.sarà accompagnato dal suo quintetto (Anders Ulrick al contrabbasso; Luigi Faggi alla tromba; Gianluca Nanni alla batteria e Marco Guidi all’organo Hammond), per una delle tappe del tourautumn 2024 che in questo periodo sta toccando i palchi di varie città italiane.a lei tocca il compito di inaugurare la stagione classica per antonomasia; quella dell’Ente Concerti. "E’ per me un onore e un piacere ed è la dimostrazione che la musica non conosce confini, che non può essere sempre catalogata per genere e che le contaminazioni e le influenze sono parte della musica stessa.