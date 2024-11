Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Vingegaard a caccia di rinforzi: idea Bernal

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 15 novembre 2024 - Per battere Tadej Pogacar serve il miglior Jonas, ma anche la miglior Visma-Lease a Bike: a quanto pare neanche l'ingaggio di Simon Yates accontenta il danese, che per rinforzare la sua squadra vorrebbe Egan. I dettagli Tra il dire e il fare c'è di mezzo una Ineos Grenadiers alle prese con un periodo complicato, tra risultati scadenti in gara e tanti cambiamenti in cantiere. A tal riguardo, difficile che la squadra britannica decida di privarsi di uno dei suoi uomini chiave e più vincenti, seppur per un palmares che sembra ormai appartenere a un'altra era, tra l'altro in una sessione di ciclomercato finora avara di botti clamorosi una volta che è sfumato il passaggio di Remco Evenepoel dalla Soudal Quick-Step alla Red Bull-Bora-Hansgrohe. Il terribile incidente in allenamento di gennaio 2022 ha messo in pericolo prima la vita e poi la carriera del vincitore del Tour de France 2019 e del Giro d'Italia 2021.