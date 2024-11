Thesocialpost.it - Ballando con le Stelle, Carlo Aloia “molla” Sonia Bruganelli, ma il motivo è bellissimo

con le“abbandonata” dal maestro di ballo per una bellissima ragioneColpo di scena acon le, una delle concorrenti più discusse e protagoniste di questa edizione, si trova a fare i conti con un evento del tutto inaspettato. Stavolta, però, le polemiche con Selvaggia Lucarelli, sua storica “nemica” nello show di Milly Carlucci, non c’entrano. L’imprevisto riguarda, il suo maestro di ballo, che ha dovuto lasciare la trasmissione improvvisamente.Ildell’addio temporaneo, ballerino professionista e partner disulla pista, ha salutato il programma per correre a Bologna, dove la moglie Jlenia Intravaia Firulottina sta dando alla luce la loro bambina. Una notizia che ha portato gioia e sorrisi, ma che ha lasciatopreoccupata a poche ore dalla diretta.