Autonomia Ciriani | la Consulta ha fatto chiarezza ci adatteremo

Leggi su Ildenaro.it

Stresa (Vb), 15 nov. (askanews) – “Bisogna leggere la sentenza” della Corte costituzionale sull’, ma “credo che laabbia: politicamente e dal punto di vista tecnico-giuridico, ha certificato che l’impianto della norma votata dal parlamento è costituzionale”. Lo ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca, a margine dei lavori del forum annuale di Fondazione Iniziativa Europa, in corso a Stresa (Vb). “Ci sono delle osservazioni e dei miglioramenti che laci spinge a fare di cui prenderemo visione alle quali replicheremo e ci”, ha sottolineato ricordando che c’è “il tempo per correggere gli errori che laha rilevato”.si dice “per nulla preoccupato” perché l’“era nel nostro programma elettorale: il Parlamento avrà tutto il tempo per correggere, integrare e fare il suo lavoro.