Lortica.it - Arezzo e lo sviluppo economico alla fine dell’Ottocento

Leggi su Lortica.it

certamente non poteva essere annoverata tra le città più industriali d’Italia, anche perché proveniva da una sottomissione centenaria a Firenze. Certo, il più importante settoreera l’agricoltura, sviluppatasi dopo le bonifiche della Valdichiana effettuate dai Lorena. Tuttavia, non mancava di industrie.Le attività industriali, cioè quelle con diversi addetti ai lavori, erano varie. Forse la più grande era la Fonderia A. Bastanzetti, una fonderia in ghisa e bronzo specializzata e conosciuta anche all’estero per la produzione di campane. Vi erano inoltre filande a vapore per la seta, considerate i gelsi piantati in tutta la Valdichiana per l’allevamento dei bachi da seta. Esistevano poi fabbriche di birra, di calce idrata, di cappelli di paglia, di maglieria, di marmi, di pettini, di paste alimentari a vapore e di pietre da macina per i mulini, oltre a concerie, lanifici e tipografie.