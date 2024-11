.com - Anas, parte il Piano Neve. Isi “Presidi h24 per garantire la sicurezza”

ROMA (ITALPRESS) –, come ogni anno in questo periodo, sta per avviare il, insieme alle Forze dell’Ordine, per fronteggiare le emergenze meteo elae la transitabilità di tutta la propria rete stradale e autostradale. Ildella società del Gruppo Fs prevede tutte le azioni necessarie per prevenire e affrontare le criticità stradali in condizioni metereologiche avverse.Tra le misure previste, l’obbligo per i veicoli a motore di essere muniti di pneumatici invernali o catene a bordo a partire dal 15 novembre fino al 15 aprile 2025 e la prescrizione, attraverso ordinanze, di limitazioni al traffico in caso di meteo avverso.In Valle D’Aosta l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali è già in vigore dal 15 ottobre scorso.Il provvedimento, emanato in base alle norme del Codice della Strada, è segnalato mediante apposita segnaletica verticale.