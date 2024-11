Isaechia.it - Amici 24, Alessandra Celentano sospende la maglia dei suoi allievi: ecco perché

Leggi su Isaechia.it

Nel Daytime diandato in onda oggi, la maestraha preso un’importante decisione circa la permanenza deinella scuola. (Clicca QUI per leggere il resoconto dll’ultima puntata).Tutti i ballerini sono stati chiamati in studio dalla maestra, che ha voluto svolgere una verifica orale.Ritenendo indispensabile la conoscenza dei fondamentali della danza, a prescindere dallo stile di appartenenza di ognuno, ha rivolto a tutti i ragazzi delle domande di cultura generale.A ciascuno di loro era stato fornito il materiale necessario per studiare e circa tre giorni di tempo per non farsi cogliere impreparati.Nonostante questo, però, nessuno ha saputo rispondere adeguatamente.I voti assegnati sono stati per tutti 0 oppure 1 e la professoressa ne è rimasta particolarmente delusa.