Lanazione.it - Al Foiano Book festival Federico Vitella, Enrico Brizzi, Emanuele Aldrovandi, Gabriella Genisi e Valentina D’Urbano

Arezzo, 15 novembre 2024 – Il secondo weekend della sesta edizione delprende il via sabato 16 novembre con un programma imperdibile con due presentazioni che arricchiranno il pomeriggio. Alle ore 18:00 in sala Carbonaia,, presenterà il suo libro “Le Maggiorate” (ed. Marsilio). Quest’opera offre una riflessione approfondita sugli anni '50 italiani attraverso la figura delle "maggiorate".esamina il ruolo di queste icone, che incarnavano un nuovo divismo, fungendo da simboli culturali e diplomatici per l'Italia repubblicana e come queste figure abbiano ridefinito l'immagine femminile, non solo come oggetti di desiderio, ma come vere e proprie donne di potere, capaci di influenzare l'industria cinematografica e le dinamiche sociali, i costumi, la moda e i media.