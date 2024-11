Anteprima24.it - Acqua Bene Comune: “La responsabilità del mancato affidamento al gestore unico è della politica locale”

Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo a pubblichiamo la nota del Comitato Sannitaa seguito del convegno “Sostenibilità dei Sistemi Idrici” che ha posto l’accento sulla privatizzazione del servizio idrico nella provincia divento. “Siamo costretti ancora una volta ad intervenire sulla privatizzazione in atto nella provincia divento e su Sannio Acque srl, che dovrà gestire l’con la partecipazione dei privati al 45%, come annunciato nel convegno di ieri “Sostenibilità dei sistemi idrici”.Non si può evocare l’assenza di collaborazioni istituzionali o dare la colpa delalla Corte dei Conti che ha bocciato già tre volte Sannio Acque srl. Ladelalche persevera a privatizzare l’con la gara d’appalto per l’individuazione del socio privato.