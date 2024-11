Aci Catena a soli 15 anni faceva ‘affari d’oro’ con lo spaccio di droga | arrestato

Leggi su Dayitalianews.com

Nell’ambito del potenziamento dei servizi sull’intero Capoluogo etneo, finalizzati anche alla prevenzione e repressione dei reati connessi agli stupefacenti, che costituiscono fonte di guadagno per la criminalità organizzata, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Acireale hannoin Aci, in flagranza, un minorenne del posto di15di età, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di.Stante l’acquisizione di “notizie”, ottenute nel corso della costante attività info investigativa, i militari avevano concentrato l’attenzione nell’area sita all’ingresso della villa comunale di Aci, nel cui antistante parcheggio, in effetti, hanno notato intorno alle ore 16.00 la presenza di una Lancia Y con due persone a bordo, delle quali il conducente risultava essere un 20enne del posto già a loro noto per reati in materia di, attorniata da giovani a bordo dei loro motocicli che, stranamente, sembrava che attendessero qualcosa o qualcuno.