Oasport.it - Zverev convinto: “Voglio svilupparmi per entrare nel gruppo di Sinner e Alcaraz”

Leggi su Oasport.it

Alexanderè stato indicato come il principale avversario di Jannikper la conquista delle ATP Finals 2024. Proprio come il giocatore italiano, anche il tedesco ha vinto entrambe le sue sfide giocate a Torino, battendo all’esordio il russo Andrey Rublev e poi nella serata di ieri anche Casper Ruud.si trova così ad un passo dalla qualificazione alle semifinali e nell’ultima giornata affronterà Carloscon l’obiettivo di chiudere anche in prima posizione il girone, evitando probabilmente uno scontro anticipato proprio con.Il numero due del mondo ha commentato così la vittoria su Casper Ruud: “Sono contento della vittoria, forse anche migliore di quella ottenuta nel primo match. Non vedo l’ora di giocare con Carlos venerdì e spero di disputare altre partite poi nel fine settimana.