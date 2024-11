Ilfattoquotidiano.it - Xenofobo, negazionista e indagato per traffico sessuale: Trump impone Matt Gaetz alla Giustizia. Deputati Gop tra choc e sarcasmo: “Senza di lui staremo meglio”

Ha aspettato la nomina finale per scioccare, scandalizzare, lasciare attonita la Washington politica. Ha aspettato la fine per assegnare il ruolo per lui più significativo e per far capire a tutti, democratici e repubblicani, che la sua presa sul governo americano sarà totale, aggressiva, incurante di forme e tradizioni. Donaldha nominato, deputato della Florida, come attorney general nella sua prossima amministrazione. Considerato il numero di cause che pendono sulla testa del futuro presidente, la carica era quella cuiteneva di più. La scelta è caduta, ancora una volta, su un suo fedelissimo.non è però solo un fedelissimo di. È anche uno dei politici più controversi apparsi sulla scena politica americana negli ultimi decenni. Gli unici a essere soddisfatti sembrano essere i colleghi repubblicani diche si liberano di un personaggio che in questi anni ha costantemente sollevato divisioni tra i loro ranghi.