Wanda Nara denuncia Mauro Icardi | ecco per quale motivo

Negli scorsi giorni, ex moglie del calciatore, aveva ufficializzato la sua relazione con L- Gante, pubblicando anche alcune chat con l’ex marito e spegnendo così ogni voce circa un possibile ritorno di fiamma con quest’ultimo (clicca QUI per leggere).Se quindi il rapporto con il nuovo fidanzato sembra procedere a gonfie vele, al contrario, quello con l’ex maritosembra essere arrivato ai ferri corti: stando a quanto riportato dal giornalista Pepe Ochoa durante il programma televisivo argentino LAM,avrebbeto il calciatore.Ilsarebbe legato al fatto chenon avrebbe lasciato entrarenel loro appartamento a Buenos Aires, dopo una fuga d’amore in Brasile in compagnia del nuovo compagno, da cui sarebbe anche in attesa del primo figlio:Quando lei è rientrata nel Paese si è recata a Chateau Libertador enon l’ha lasciata entrare nel loro appartamento, che è di proprietà di entrambi.