Vip e personaggi famosi abbandonano X dopo le polemiche sull'approccio di Elon Musk per il free speech

Facebook WhatsAppTwitter Il panorama dei social media ha visto un cambiamento significativo in seguito all’impatto die alle sue dichiarazioni controverse. Diverse celebrità e utenti noti hanno scelto di distaccarsi da X, ex Twitter, a causa delle posizioni polarizzanti del miliardario, il cui supporto a Donald Trump ha sollevato non poche critiche. Questo fenomeno ha avuto ripercussioni anche in Italia, dove le reazioni non si sono fatte attendere, creando un effetto domino che ha spinto molti a rivalutare la loro presenza sulla piattaforma.L’effetto domino delle dimissioniL’onda di proteste registrata su X è stata amplificata dalle recenti affermazioni dicontro i giudici che hanno bloccato i trasferimenti di migranti in Albania. Questo commento ha innescato una frangia di reazioni a catena, coinvolgendo utenti di alto profilo, attratti da altri aggregatori di social media considerati meno controversi.