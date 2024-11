Puntomagazine.it - Vintage Mania: All’Expò A1 di Caserta i tempi debbi di una volta ritornano

Ultima edizione della Fiera delSud, Il presidente Antimo Caturano afferma: “siamo giunti all’ultima edizione di questo magnifico 2024, un anno che ci ha dato soddisfazioni enormi “Sabato 16 e domenica 17 novembre 2024, presso il Polo Fieristico A1Expò diSud, dalle 10:00 alle 20:00, si terrà la XVII edizione di Fiera del, l’ultima per il 2024.Un appuntamento che si ripete 4 volte l’anno e che riunisce nel quartiere fieristico di San Marco Evangelista appassionati, collezionisti, amatori e curiosi.Sono oltre 300 gli stand suddivisi per categoria: dal salone dell’antiquariato alle gallerie d’arte contemporanee, passando per l’abbigliamento, gli immancabili vinili, il modernariato, la mitica rigatteria, giocattoli d’epoca, retrogames e tanto altro ancora.