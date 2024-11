Lettera43.it - Trump, la nomina di Pete Hegseth sconvolge il Pentagono: «Chi ca**o è questo tipo?»

La scelta di Donalddire come Segretario della Difesa, un commentatore di Fox News e veterano dell’esercito, ha sorpreso i funzionari del, che si aspettavano un candidato con esperienza in politica di difesa. «è senza dubbio il candidato meno qualificato per la Difesa nella storia americana», ha detto un veterano a Politico., se confermato dal voto del Senato, sarebbe responsabile di 1,3 milioni di truppe attive in uniforme e oltre 750 mila civili, terrebbe incontri con gli alleati degli Stati Uniti e svilupperebbe i piani di attacco contro lo Stato islamico e i proxy iraniani. «Chi?», ha detto preoccupato un lobbista dell’industria della difesa al giornale americano.Ilteme una politicizzazione del Dipartimento della Difesa Lariflette l’intenzione didi circondarsi di figure leali pronte a supportare le sue politiche controverse.