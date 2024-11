Calciomercato.it - Tegola pesantissima: lesione alla caviglia e lungo stop per il capitano

Leggi su Calciomercato.it

Il grave infortunio nell’ultima partita di campionato lo scorso weekend: rientro previsto direttamente nel nuovo annoPesante, con ilche rischia unodi diverse settimane dopo l’ultima giornata di campionato, in attesa del ritorno in campo dopo la pausa per le nazionali.Fascia da(LaPresse) – Calciomercato.itLa sosta non porta buone notizie in casa Reggiana, che dovrà rinunciare per le prossime partite a un elemento fondamentale come Paolo Rozzio. Il 32enne difensore esi era infortunato nell’ultima gara del campionato di Serie B pareggiata contro il Catanzaro, costrettosostituzione nel secondo tempo della sfida giocata al ‘Mapei Stadium’. Si temeva un brutto infortunio per Rozzio già dai primi accertamenti, con l’esperto giocatore che nelle scorse ore si è sottoposto a tutti gli esami strumentali del caso per avere una situazione più chiara sul problemae i tempi di recupero.