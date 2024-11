Bergamonews.it - T2, tavolo di monitoraggio dopo la morte dell’operaio: “Tenere d’occhio anche il cantiere del treno per Orio”

Bergamo. Un incontro composito, con tutti i numerosi soggetti coinvolti nello sforzo per garantire la sicurezza sul lavoro: si è tenuta giovedì mattina una riunione deldidelper la linea tramviaria T2 della Teb, che collegherà Bergamo a Villa d’Almè. Il confronto è stato fortemente richiesto dai sindacati Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil provincialilasul lavoro, lo scorso 31 ottobre a Ponteranica, di un operaio edile di 44 anni, che operava in somministrazione per una ditta in subappalto impegnata nel.Ilsi è svolto in Prefettura con la partecipazione del Capo di Gabinetto Marisa Amabile. Erano presenti, oltre ai rappresentanti sindacali,quelli della committente Teb, dell’impresa affidataria dei lavori, la Milesi Sergio srl, poi di Ispettorato del Lavoro, Direzione Investigativa Antimafia (Dia), Questura e Guardia di Finanza.