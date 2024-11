Anteprima24.it - Stop al nuovo ospedale di Battipaglia, Tommasetti: “Due città mortificate dalla Regione”

Tempo di lettura: 2 minuti“L’ennesima opera faraonica dellaviene bocciata dal Tar”. Loal progetto deldifinisce all’attenzione di Aurelio, consigliere regionale della Campania della Lega, il quale prende atto della decisione dei giudici e rivolge dure critiche all’amministrazione a guida De Luca. “Il presidio da 304 posti letto, del costo di oltre 120 milioni, rischia di diventare un’altra incompiuta per via dei soliti errori procedurali. I giudici hanno accolto le motivazioni contenute nel ricorso del Comune di Eboli, contestando aspetti come lo spostamento dei fondi Pnrr, l’assorbimento nella nuova struttura dei posti letto dell’ebolitano e la mancata condivisione con le istituzioni territoriali”.teme possa ripetersi l’odissea delRuggi d’Aragona a Salerno, anch’esso finito al centro di una battaglia legale.