Sostegno al settore della moda in Consiglio regionale. Plaude il centro destra

Arezzo, 14 novembre 2024 – IlToscana ha votato ieri all’unanimità una mozione adel comparto. Direttamente interessato anche il Valdarno, come dimostrano gli ultimi incontri a Montevarchi. La notizia è stata accolta con soddisfazione dalle forze di. “Era quantomeno doveroso riuscire a dedicare parte del parlamentino dalla crisi deldopo la manifestazione di martedì che ha visto scendere in piazza più di mille lavoratori – hanno detto Vittorio Fantozzi, Elena Meini e Marco Stella, capogruppo rispettivamente di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia - Nonostante le prime resistenzemaggioranza, siamo riusciti a presentare una mozione unitaria votata da tutti i consiglieri. Siamo tutti d’accordo sulla necessità di estendere la cassa integrazione per tutto il 2025.