Ilfattoquotidiano.it - “Sono la figlia di Luca Barbareschi e faccio la dominatrice. Uso la frusta e fumo per usare le persone come posacenere umano”: parla Angelica

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ladi, è stata una delle ospiti del programma “La Zanzara” di Radio24, condotto da Giuseppe Cruciani. L’occasione non si è presentata perre di “Ballando con le stelle”, lo show al quale partecipa l’attore e regista, bensì per svelare cosa fa nella vita lad’arte.La ragazza si è presentata in studio con il suo compagno Riccardo Fachir Abraxas. I duenoti nel mondo del bondage e dei freak show. Infatti, nome d’arte “La Dusty”, è rinomata per essere una perfetta: “Uso lae poi mi diverte fumare ele. Gli butto la cenere addosso, in bocca, posso anche spegnere una sigaretta sulla lingua delle. L’ho fatto anche io per uno show”.E il rapporto con padre?l’ha presa? “una dei sei figli, ma con mio padre non ci sentiamo molto ma abbiamo idee molto diverse.