Solidarietà e beneficenza nel periodo natalizio. Tour tra i mercatini della Lombardia

È proprio vero che il Natale rappresenta una festa in grado di sensibilizzare il cuore delle persone. Questa ricorrenza, infatti, per vari motivi, è un momento chiave per le attività di. Innanzitutto, l’atmosfera di festa e di generosità rende le persone più propense a fare donazioni. Inoltre, le vacanze offrono più tempo libero, permettendo alle famiglie di partecipare a eventi di raccolta fondi e ad altre iniziative benefiche. E isolidali ne sono un esempio significativo, soprattutto a Milano e in, dove è tradizionalmente grande il cuoregente. Dai presepi realizzati a mano ai panettoni artigianali, ma anche libri per bambini, accessori vintage e addobbi per le feste: sono solo alcune delle idee regalo solidali che si possono trovare nei mercati natalizi dicittà.