Sport.quotidiano.net - Serie A1. Innocenti Follonica, gran carattere. Novara tosto ma deve cedere

Leggi su Sport.quotidiano.net

Successo molto sudato per l’Costruzionisulla pista di(3-4 il finale), squadra che è molto cresciuta dopo un avvio stentato. La squadra di Silva, ancora senza Francesco Banini che non aveva smaltito l’influenza (al suo posto esordio in panchina per il giovane Margheriti), ha rischiato nelle veloci ripartenze di casa ma alla fine ungol di Max Thiel regala tre punti importanti alla compagine maremmana che adesso respira davvero aria di altissima classifica. Pronti via e Franchi mette in rete da dentro area dopo un bello scambio manovrato con Montigel. Ilnon ci sta e Brusa impatta grazie ad una veloce azione di contropiede con la difesa del Golfo che è stata guardare. Marco Pagnini però dimostra che ancora ha tanto da dare: da una sua azione personale nasce il 2-1.