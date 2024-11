Ilgiorno.it - Seregno, sequestrate oltre 5mila tonnellate di rifiuti (anche pericolosi): tre denunce

(Monza e Brianza), 14 Novembre 2024 -dimisti, speciali ee denunciati tre responsabili alla Procura di Monza. L'operazione, eseguita dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Monza in collaborazione con la Polizia Locale della città di, ha portato al sequestro di due vaste aree private adibite a stoccaggio incontrollato didi ogni tipo. L’intervento, su un'area di2.200 mq, è scattato dopo una preventiva mappatura del territorio attuata,mediante l’utilizzo di droni in dotazione e la perquisizione delle due aree al fine di effettuare la cosiddetta “caratterizzazione” deirisultati illecitamente depositati in cumuli di macerie. Sono stati scopertidimisti speciali,e non, consistenti in materiale ferroso proveniente da lavori edili, R.