Lanazione.it - Scoppia l’incendio, il cane rischia di rimanere soffocato dal fumo. Lo salvano i vigili del fuoco

Arezzo, 14 novembre 2024 – Paura ad Arezzo. Nel pomeriggio èto un incendio nel garage di un’abitazione in via Montale. Al piano di sopra, nell’appartamento, si trovava un. Fortunatamente sono arrivati al più presto idelper spegnere le fiamme e per evitare che l’animale rimanessedal. Ilè stato quindi liberato dall’appartamento e salvato. Nessuna persona è rimasta coinvolta. L’animale è in buone condizioni. Indagini in corso per risalire alle cause del