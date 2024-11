Scuolalink.it - Sciopero scuola del 15 Novembre : le ragioni di Anief contro il reclutamento inefficiente

Il 15, il sindacatoha indetto unogenerale per denunciare la “gestione irragionevole” delnel settore scolastico, chiedendo un cambiamento radicale nella gestione delle assunzioni. L’evento coinvolge non solo il personale docente, ma anche il personale ATA ed educativo, con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e il governo su problematiche che affliggono laitaliana da anni, tra cui l’uso prolungato e sistematico di supplenze e la mancata stabilizzazione degli idonei ai concorsi. Il: una gestione insostenibile Il sindacato critica aspramente il sistema attuale di, che continua a lasciare in sospeso centinaia di posti vacanti, nonostante l’alta disponibilità di personale formato. La gestione di questi posti tramite supplenze annuali e contratti a termine non solo crea incertezze per gli insegnanti, ma peggiora anche la qualità dell’istruzione.