Ilgiorno.it - Rubano un furgone, lo cannibalizzano e lo gettano nel canale scolmatore dell’Olona

Rho (Milano), 14 novembre 2024 - Hanno rubato unCitroën Jumper, lo hanno in parte smontato e poi gettato nela Rho. Indagini in corso da parte della polizia locale per individuare i responsabili che, quasi sicuramente, hanno agito nelle ore serali o notturne. E' successo l'altra mattina quando gli agenti nell'ambito di un servizio di controllo del territorio hanno rinvenuto neldel fiume Olona unCitroën Jumper di colore bianco. Il mezzo era stato smontato e poi buttato nelnella zona di via Ghisolfa vicino allo svincolo autostradale per la Milano-Torino. Qualcuno lo aveva rubato, asportato il motore e gettato nell'acqua insieme ad altri pezzi meccanici che evidentemente non interessavano agli autori del furto. Dai primi accertamenti da parte della polizia locale ilrisulta intestato in leasing e nessuno per il momento ha ancora presentato la denuncia di furto.