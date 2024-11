Liberoquotidiano.it - Roberto Nicolucci, "Capolavori e contesti": il valore della lentezza per assaporare (davvero) l'arte

«Esiste la storia dell'?». Con questa domanda, professore di storia dell'moderna presso l'Università Guglielmo Marconi, inaugura un viaggio affascinante nel mondo dell', all'interno del quale il lettore è invitato non solo a riflettere sull'esistenza e ildi questa disciplina, ma a entrare nei suoi meandri più profondi e complessi. In «. Fondamenti di Storia dell'Moderna» (Edipress Unimarconi)non si limita a delineare un percorso attraverso le grandi opere e gli artisti del passato, ma propone un'analisi deiche hanno plasmato questi, offrendo un'esperienza di lettura che travalica la semplice dimensione accademica per diventare anche una riflessione culturale sulla natura stessa dell'. Il libro, articolato in sezioni tematiche, affronta la storia dell'da un punto di vista integrato e innovativo, combinando nozioni storiche,culturali, riferimenti iconografici e percorsi di sviluppo estetico.